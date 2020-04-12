Акинфеев о болельщиках ЦСКА: Это наш локомотив. В хорошем смысле слова Вратарь Игорь Акинфеев подчеркнул значимость фанатов для команды.

«Болельщики играют огромную роль, особенно для нашей команды, - заявил Акинфеев в официальном видеоблоге ЦСКА. - Это наш мотор, наш локомотив... В хорошем смысле слова, разумеется... Они заряжают команду энергией, дают второе, третье дыхание. Приятно видеть, когда на трибунах даже на не самых топовых матчах собирается по 20 тысяч. Я помню времена, когда ходило по 8. И у нас на нашей арене очень приятная атмосфера. Трибуны вмещают 30 тысяч, эта двадцаточка отлично вписывается. Надеюсь, после паузы в чемпионате мы покажем зрителям, что перерыв пошел ЦСКА на пользу. Весной болельщики были сильнее команды».

В рамках того же видеоблога Акинфеев объяснил, почему у него дома нет спортзала, и вспомнил эпизод с ограблением ЦСКА в Манчестере.