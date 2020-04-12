Родолфо: Мы хотели улететь домой, но не успели, в этом нет ничего страшного - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 апреля 2020 21:28ФутболШарафудинов Виктор

Родолфо: Мы хотели улететь домой, но не успели, в этом нет ничего страшного

Администратор «Ахмата» прокомментировал о информацию том, что бразильцы грозненского клуба обращались за помощью в посольство, чтобы покинуть Россию.

Бывший футболист Родолфо, который работает в тренерском штаба «Ахмата» в должности администратора, отреагировал на публикацию в бразильской газете Folha de S.Paulo. Издание опубликовало интервью игроков «Ахмата» о том, что им некомфортно в Грозном во время пандемии коронавируса, и они обратились за помощью в посольство Бразилии, чтобы улететь на родину.

«В Грозном все просто идеально в плане безопасности, – заявил Родолфо в интервью Sport24.ru – Проблема происходит во всем мире, а не только здесь или в Москве. У нас все нормально, находимся на карантине. Не беспокоит ли комендантский час? Мы можем же все сделать днем. У тех, кто работает, тоже есть определенное время на все. Просто гулять нельзя. С тем, чтобы купить продукты, тоже нет проблем – у нас два магазина рядом.

Моя семья находится в Бразилии. Я тоже пытался поехать домой, но как только мы узнали, что границы закрыли везде, не только у нас… Мы не успели. Хотели поехать домой, и не успели. Конечно, в мыслях это было, но ничего страшного. Я считаю, что в этой ситуации важнее здоровье. Конечно, нам неудобно, скучно, но это форс-мажор. Мы же ничего не можем поменять.

Тяжело ли без семьи? Всем тяжело. У нас не только бразильцы, но и венесуэльцы не могут поехать домой. Африканцы тоже не успели. В «Локомотиве» Мурило, например, не успел домой поехать. Это не только у нас, а везде.

Как иностранцы в команде реагируют на это? Есть люди, которые думают, что они еще могут поехать домой. Сейчас самые тяжелые моменты, потому что у нас отпуск, тренировок нет. Это тяжело, потому что все время дома, дома, дома… Нам, конечно, передали индивидуальную работу для дома, но все равно это скучно. А так у нас здесь все идеально – зарплату платят вовремя, никаких проблем нет».

Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая. «Ахмат» после 22 туров занимает последнее 16-е место, набрав 20 очков.

Как дела у россиян, которые продолжают играть в футбол во время пандемии Таких на самом деле очень много. И это не те, кто режется на карантине в киберфутбол. Речь об участниках официальных матчей. 11.04.2020 13:30 Футбол Безъязычный Алексей
Горе-эксперты НХЛ левым рейтингом центров лиги расписались в своей полной некомпетентности Конечно, все знают, что в НХЛ играют в одни ворота. И, разумеется, правильно делают. 11.04.2020 16:30 Хоккей Славин Виталий
4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020? Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться? 17.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Джунгли, авианосец, небоскреб. Где могли бы провести UFC 249 без Хабиба Президент UFC Дана Уайт заявил, что местом боя Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи 18 апреля почти наверняка станет частный остров. Но это пока неточно. История мирового спорта позволяет пофантазировать. 07.04.2020 10:30 ММА Безъязычный Алексей
Валерий Карпин: Может, я переболел коронавирусом бессимптомно Главный тренер «Ростова» рассказал о жизни команды в самоизоляции. 10.04.2020 17:00 Футбол Григорьевская Юлия
Говорун в осином гнезде. Наш биатлон доедает Драчева – и ждет новых жертв Письмо тренеров и ветеранов, где те настоятельно советуют президенту СБР Владимиру Драчеву подать в отставку, вряд ли может кого-то чем-то удивить. 01.04.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Первый «взрослый» сезон ТЩК. Как Трусова стала жертвой эпидемии Подводим итоги выступлений в сезоне-2019/20 трех российских фигуристок, захвативших мировое лидерство. Сегодня речь пойдет об Александре Трусовой. 04.04.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Врач, болеющий коронавирусом: Сравнивать это с ОРВИ – просто невежество Александр Дзидзария, который занимается джиу-джитсу в клубе «Стрела» (где тренируется Александр Волков), рассказал, как проходит его болезнь. 10.04.2020 08:00 ММА Усачев Владислав
Новости
22:04 Футбол Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт: Модель управления Бартомеу больше не работает
21:50 Бокс Бронзовый призер Олимпиады 2016 года Дунайцев завершил карьеру в 27 лет и стал депутатом
21:42 Баскетбол Президент УНИКСа: Лишь бы эпидемия не задавила экономику, иначе будет не до баскетбола и футбола
21:28 Футбол Родолфо: Мы хотели улететь домой, но не успели, в этом нет ничего страшного
21:07 Футбол Фелипе Визеу: Все, что написали в том интервью – неправда, Грозный стал мне вторым домом
20:54 Фигурное катание Фигурист Траньков узнал результат теста на коронавирус
20:52 Футбол Гол Милевского принес «Динамо-Брест» победу над «Ислочью»
20:31 Футбол Бывший футболист сборной Италии Виалли победил рак
20:10 Футбол Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: Скорее всего, интервью бразильцев неправильно перевели
19:55 Хоккей Дергачев может вернуться из СКА в «Спартак»
19:40 Футбол Рой Ходжсон: Сезон нужно доиграть, нельзя искусственно определять чемпиона
19:29 Футбол Дмитрий Селюк: Если Смолов играл по туристической визе, «Сельте» засчитают технические поражения
19:11 Баскетбол Владелец «Хьюстона»: Я уволил 45 тысяч человек ради их же блага
18:57 Футбол Акинфеев о болельщиках ЦСКА: Это наш локомотив. В хорошем смысле слова
18:48 Футбол «Смолевичи» и «Шахтер» сыграли вничью
18:38 Футбол Бразильцы из «Ахмата» обратились в посольство с просьбой помочь им вернуться на родину
18:35 Футбол Игорь Акинфеев: Был бы пухлым, подумал бы о тренажерном зале дома
18:26 ММА Хабиб Нурмагомедов: В мирное время надо готовиться к войне
18:23 Футбол Торрес может перейти из «Валенсии» в дортмундскую «Боруссию»
18:18 Футбол Акинфеев рассказал о том, как ЦСКА обокрали в аэропорту Манчестера
QR - пропуска против Конституции, или почему государство пошло вразнос
Картина дня в Приморье: рейды полиции, пустые пляжи и пожар на «проспекте Красоты»
В Ростовской области 8 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Банда вымогателей, которая «крышевала» автобусные перевозки, обезврежена в Оренбурге
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика