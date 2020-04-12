Родолфо: Мы хотели улететь домой, но не успели, в этом нет ничего страшного Администратор «Ахмата» прокомментировал о информацию том, что бразильцы грозненского клуба обращались за помощью в посольство, чтобы покинуть Россию.

Бывший футболист Родолфо, который работает в тренерском штаба «Ахмата» в должности администратора, отреагировал на публикацию в бразильской газете Folha de S.Paulo. Издание опубликовало интервью игроков «Ахмата» о том, что им некомфортно в Грозном во время пандемии коронавируса, и они обратились за помощью в посольство Бразилии, чтобы улететь на родину.

«В Грозном все просто идеально в плане безопасности, – заявил Родолфо в интервью Sport24.ru – Проблема происходит во всем мире, а не только здесь или в Москве. У нас все нормально, находимся на карантине. Не беспокоит ли комендантский час? Мы можем же все сделать днем. У тех, кто работает, тоже есть определенное время на все. Просто гулять нельзя. С тем, чтобы купить продукты, тоже нет проблем – у нас два магазина рядом.

Моя семья находится в Бразилии. Я тоже пытался поехать домой, но как только мы узнали, что границы закрыли везде, не только у нас… Мы не успели. Хотели поехать домой, и не успели. Конечно, в мыслях это было, но ничего страшного. Я считаю, что в этой ситуации важнее здоровье. Конечно, нам неудобно, скучно, но это форс-мажор. Мы же ничего не можем поменять.

Тяжело ли без семьи? Всем тяжело. У нас не только бразильцы, но и венесуэльцы не могут поехать домой. Африканцы тоже не успели. В «Локомотиве» Мурило, например, не успел домой поехать. Это не только у нас, а везде.

Как иностранцы в команде реагируют на это? Есть люди, которые думают, что они еще могут поехать домой. Сейчас самые тяжелые моменты, потому что у нас отпуск, тренировок нет. Это тяжело, потому что все время дома, дома, дома… Нам, конечно, передали индивидуальную работу для дома, но все равно это скучно. А так у нас здесь все идеально – зарплату платят вовремя, никаких проблем нет».

Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая. «Ахмат» после 22 туров занимает последнее 16-е место, набрав 20 очков.