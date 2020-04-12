Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт: Модель управления Бартомеу больше не работает Скандал в каталонском клубе набирает обороты.

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт написал открытое письмо нынешнему руководителю каталонского клуба Жозепу Бартомеу, потребовав объяснений по поводу нынешней ситуации.

Напомним, что 9 апреля из-за конфликта Бартомеу в отставку подали два вице-президента Эмили Русо и Энрике Томбас, а также директора клуба Сильвио Элиас, Мария Тейшидор, Жозеп Понт и секретарь правления Жорди Класамилья.

«Мы на пути к идеальному шторму, – цитирует письмо Фонта Marca. – Если раньше риски были велики, то теперь они гигантские. Мы оказались в разгаре пандемии коронавируса, которая парализовала планету и будет иметь серьезные последствия, которые сегодня мы не можем предсказать.

В течение месяцев мы наблюдали за постыдным увеличением числа инцидентов в поведении клуба как института, кульминацией чего стали серьезные обвинения, последовавшие от руководства клуба, а также шесть отставок.

Модель управления последних лет больше не работает. Отсутствие прозрачности, повсеместные траты, которые больше, чем у кого бы то ни было, а также необходимость продавать или обменивать игроков в последние минуты трансферного окна каждого сезона для того, чтобы сходился баланс, является неустойчивой моделью.

В обычных обстоятельствах вес этих событий потребовал бы подачи заявления об отставке и немедленного начала досрочных выборов».

Вдобавок Фонт потребовал от руководства «Барселоны» с полной прозрачностью объяснить экономическую ситуацию в клубе, рассказать о долгах и о том, как это повлияет на ближайшие планы.

Напомним, что бывший вице-президент Эмили Русо после своего увольнения заявил о коррупции в клубе. Бартомеу и «Барселона» выступили с опровержениями.