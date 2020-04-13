Месси выразил благодарность медикам за работу во время пандемии
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поблагодарил медицинских работников за их труд в период пандемии.
«Вчера завершилась всемирная неделя работников здравоохранения. Вместе с ЮНИСЕФ я хочу от всей души поблагодарить вас за работу, которую вы делаете. Безымянные герои, которые переживают долгие дни и ночи вдали от своих семей, чтобы мы были в безопасности во время пандемии коронавируса. Несмотря ни на что, они привержены благородному делу - заботе о беременных женщинам, защите детей и подростков», -написал Месси на своей странице в инстаграм.
Ранее капитан «Барселоны» опроверг слухи о своем возможном переезде в миланский «Интер».
Напомним, 32-летний Месси выступает за первую команду каталонцев с 2005 года. В текущем сезоне он провел 31 матч, забил 24 гола и отдал 16 голевых передач. Его контракт с «Барселоной» в силе до 30 июня 2021 года, а трансферный лист оценивается в 112 миллионов евро.
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