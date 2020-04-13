Кержаков о своем отказе перейти в «ПСЖ»: Они боролись за выживание Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков вспомнил любопытный эпизод из своей карьеры.

«В сезоне-2007/08, когда играл за «Севилью», получил предложение от «ПСЖ», - рассказал нынешний главный тренер юношеской сборной России в прямом эфире инстаграма «Чемпионата». - Но парижане тогда стояли в зоне вылета, боролись за выживание. Поэтому побоялся туда переходить». Также Кержаков рассказал о семейном творчестве на карантине и объяснил, почему в 2003 году сорвались переговоры о его переходе из «Зенита» в «Тоттенхэм».