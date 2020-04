По информации журналиста Gazzetta dello Sport Николо Шира, «Галатасарай» предложил Балотелли двухлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

Отмечается, что представители турецкого клуба ведут переговоры с агентом форварда Мино Райолой.

Ранее стало известно, что Балотелли недоволен тем, что его нынешний клуб является одним из аутсайдеров Серии А. Нападающий хочет перейти в более сильную команду, чтобы получить возможность вернуться в сборную Италии.

В нынешнем сезоне нападающий провел 19 матчей за «Брешию» в которых забил пять голов.

