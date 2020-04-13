Заурбек Плиев: В матче со «Спартаком» на поражение мы не наиграли Защитник «Динамо» Заурбек Плиев оценил выступление команды после зимнего перерыва.

- Если посмотреть в турнирную таблицу, то возобновление сезона можно занести в актив – поднялись на шестое место, впереди теперь только лидеры. Другое дело, что проиграли на своем стадионе «Спартаку». Это плохо, конечно. Хотя мне кажется, что в том матче на поражение мы не наиграли, - приводит слова Плиева пресс-служба московского клуба.

Отметим, что после 22 туров чемпионата России «Динамо» набрало 30 очков и расположилось на шестой строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги. В матче 20-го тура РПЛ «Динамо» на своем поле уступило «Спартаку» со счетом 0:2.

Напомним, что чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. Позже РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая.