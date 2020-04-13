Источник: УЕФА дал согласие на завершение сезона в августе - Советский спорт
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13 апреля 2020 19:37ФутболГичунцев Артур

Источник: УЕФА дал согласие на завершение сезона в августе

Об этом сообщает Cadena SER.

Ассоциация европейских клубов (ECA) договорилась с руководством УЕФА по вопросу завершения текущего сезона. Напомним, он был прерван из-за пандемии коронавируса.

Согласно источнику, европейские лиги завершатся до окончания еврокубков, финалы которых проведут во второй половине августа.

Отмечается, что игры пройдут без зрителей. Не исключено, что финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут состояться на нейтральных стадионах, а двухматчевую систему плей-офф заменят на одиночные игры.

Таким образом, как пишет источник, новый сезон начнется в сентябре 2020 года.

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