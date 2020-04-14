Андрей Аршавин: Мне кажется, что Кокорин доиграет сезон в «Сочи» - Советский спорт
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14 апреля 2020 15:41Футбол

Андрей Аршавин: Мне кажется, что Кокорин доиграет сезон в «Сочи»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин - о ситуации с контрактом форварда «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».

- С Кокориным самая интересная ситуация получилась, ему же зарплату в «Сочи» выплатили всю наперед. А 16 мая он должен быть уже явиться в «Зенит». Что по зарплате? Здесь вопрос личных отношений Саши с президентом «Сочи», думаю, они все решат. Мне кажется, что Кокорин доиграет сезон в «Сочи», но ситуация все равно очень интересная, - сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!».

Ранее известный футбольный агент Александр Маньяков высказался о переходе Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи».

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