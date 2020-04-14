Дзюба интересен «Лацио» Римскому клубу нужен габаритный форвард.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что 31-летний нападающий «Зенита» Артема Дзюба заинтересовал «Лацио».

Римляне рассчитывают укрепить линию нападению габаритным форвардом, а потому изучают кандидатуру капитана сборной России.

Нынешний контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2020 года и пока официально не был продлен. После 22 туров чемпионата России Дзюба возглавляет список лучших бомбардиров турнира, забив 13 голов в 21 матче. Также на его счету 10 результативных передач.

«Лацио» после 26 туров итальянского чемпионата занимает второе место, на одно очко отставая от «Ювентуса».