Дзюба интересен «Лацио»

La Gazzetta dello Sport сообщает, что 31-летний нападающий «Зенита» Артема Дзюба заинтересовал «Лацио».
Римляне рассчитывают укрепить линию нападению габаритным форвардом, а потому изучают кандидатуру капитана сборной России.
Нынешний контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2020 года и пока официально не был продлен. После 22 туров чемпионата России Дзюба возглавляет список лучших бомбардиров турнира, забив 13 голов в 21 матче. Также на его счету 10 результативных передач.
«Лацио» после 26 туров итальянского чемпионата занимает второе место, на одно очко отставая от «Ювентуса».
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