AP: 23 апреля УЕФА обсудит с национальными ассоциациями варианты возобновления сезона - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 апреля 2020 18:38ФутболШарафудинов Виктор

AP: 23 апреля УЕФА обсудит с национальными ассоциациями варианты возобновления сезона

На данный момент на территории Европы в футбол играют лишь в Белоруссии.

AP сообщает, что УЕФА собирается продолжить переговоры с представителями 55 национальных ассоциаций по поводу возобновления футбольных соревнований, которые были прерваны пандемией коронавируса.

На 23 апреля уже намечена очередная видеоконференция. Источник утверждает, что УЕФА предложит возобновить сезон в июле нынешнего года, а Лига чемпионов и Лига Европы будут доиграны после завершения национальных чемпионатов.

Напомним, что Евро-2020 был перенесен на лето следующего года.

На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
В «Зените» опровергают информацию о возможном переходе Дзюбы в «Лацио» Дзюба интересен «Лацио» Андрей Аршавин: Мне кажется, что Кокорин доиграет сезон в «Сочи»
Первый «взрослый» сезон ТЩК. Как Трусова стала жертвой эпидемии Подводим итоги выступлений в сезоне-2019/20 трех российских фигуристок, захвативших мировое лидерство. Сегодня речь пойдет об Александре Трусовой. 04.04.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Хороший мужик, но не орел. Почему Драчева попросили уйти с должности президента СБР Сегодня было обнародовано открытое письмо ветеранов биатлона к президенту СБР Владимиру Драчеву с просьбой покинуть свой пост. 01.04.2020 13:00 Биатлон Чикирис Олег
Наш хоккейный Лев Яшин. Александру Еременко – 40! 10 апреля вратарю «Динамо», двукратному чемпиону мира, шестикратному чемпиону России исполнилось 40 лет. Он не собирается вешать коньки на гвоздь и следующий сезон проведет в родном клубе. 10.04.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав
Бой Хабиба и «Уимблдон» отменили, РПЛ на паузе до 31 мая, Златан подумывает о завершении карьеры В рубрике «Пока вы спали» собрали самые значимые новости прошедшей ночи. 02.04.2020 07:00 ММА Иванова Дарья
Городов для Евро все меньше До конца апреля национальные чемпионаты точно не возобновятся. Еврокубки и турниры сборных – тоже. Но УЕФА есть чем заняться: футбольные чиновники снова определяют список городов для Евро. Не все, кто заявлялся на Евро-2020, смогут принять Евро-2021. 13.04.2020 10:00 Футбол Яременко Николай
Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Чертаново» спровоцировало массовую челлендж-зарубу похлеще, чем у Роналду Все началось с видеоролика, на котором игроки столичного клуба воссоздали в условиях изоляции один из лучших голов ФНЛ-2019/20. 14.04.2020 14:00 Футбол Сергеев Иван
Месси зовут в Милан, а «Зениту» не нужен Ругани Очередная порция слухов футбольного рынка, которому пандемия нипочем. 13.04.2020 20:00 Футбол Зибрак Артем
Новости
19:57 Фигурное катание Алексей Ягудин: Спортсмены не знают, как устроена обычная человеческая жизнь
19:44 ММА Александр Емельяненко спел «Марш советских танкистов» (видео)
19:31 Футбол «Барселона» приобретет Исака, если не договорится с «Интером» о трансфере Мартинеса
19:14 Велошоссе «Тур де Франс» собираются перенести из-за коронавируса
18:59 Хоккей НХЛ продлила режим самоизоляции до 30 апреля
18:51 Футбол «Ювентус» собирается расстаться с Ругани
18:38 Футбол AP: 23 апреля УЕФА обсудит с национальными ассоциациями варианты возобновления сезона
18:25 Футбол В «Зените» опровергают информацию о возможном переходе Дзюбы в «Лацио»
18:10 Футбол Семин посадил дерево в честь дяди, дошедшего до Берлина (фото)
18:02 Олимпиада Юрий Ганус – о ситуации с WADA: Отстранение на четыре года – не обязательный срок
17:49 Биатлон Майское заседание совета СБР отменили из-за пандемии коронавируса
17:38 Футбол Владимир Быстров: Какое может быть сочувствие к футболистам из-за снижения зарплат в такой ситуации?
17:28 Футбол «Интер» хочет обменять Мартинеса на Гризманна
17:13 Биатлон Александр Привалов: В российском биатлоне столько грязи, что просто нет слов
17:01 Хоккей Козлов может сменить Немировски в «Торпедо»
16:56 Хоккей Защитником «Салавата Юлаева» Сергеевым интересуются клубы НХЛ
16:45 Фигурное катание Навка на карантине ходит дома в «трениках» и грызет семечки под телевизор
16:35 Футбол Дзюба интересен «Лацио»
16:26 ММА Тренер Хабиба не хочет боя против Фергюсона
16:13 Хоккей Слепышев и Окулов продлили контракты с ЦСКА
Карантин как приговор: старики без банковских карточек уже не имеют ни еды, ни денег
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
В Оренбуржье на 14 апреля уже больше ста заразившихся коронавирусом
Роспотребнадзор запретил проводить обряды и службы в омских храмах до конца апреля
Новые случаи коронавируса подтвердили в четырёх районах Белгородской области
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика