AP: 23 апреля УЕФА обсудит с национальными ассоциациями варианты возобновления сезона На данный момент на территории Европы в футбол играют лишь в Белоруссии.

AP сообщает, что УЕФА собирается продолжить переговоры с представителями 55 национальных ассоциаций по поводу возобновления футбольных соревнований, которые были прерваны пандемией коронавируса.

На 23 апреля уже намечена очередная видеоконференция. Источник утверждает, что УЕФА предложит возобновить сезон в июле нынешнего года, а Лига чемпионов и Лига Европы будут доиграны после завершения национальных чемпионатов.

Напомним, что Евро-2020 был перенесен на лето следующего года.