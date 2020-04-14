Эшли собирается продать «Ньюкасл» за 350 миллионов фунтов У клуба АПЛ в ближайшее время могут появиться новые владельцы.

Владелец «Ньюкасл Юнайтед» Майк Эшли намерен продать футбольный клуб за 350 миллионов фунтов. Покупатель – консорциум во главе с британской бизнес-леди Амандой Стэйвли.

The Guardian сообщает, что хотя сделка еще не оформлена, переговоры уже близки к успешному завершению. 200 млн Эшли получит сразу, а оставшиеся 150 миллионов будут выплачены в течение следующих пяти лет.

Стэйвли покупает «Ньюкасл» при поддержке бизнесменов Дэвида и Саймона Рубенов, а также Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии.

Эшли владеет «Ньюкасл Юнайтед» с 2007 года. C тех пор команда дважды вылетала в чемпионшип. Лучший результат команды в АПЛ при нынешнем владельце – пятое место в сезоне-2011/12.

Переговоры о возможной продаже четырехкратных чемпионов Англии начались осенью 2017 года.

После 29 туров АПЛ «Ньюкасл» занимает 13-е место, набрав 35 очков.