Адвокат собирается продлить контракт с «Фейеноордом» Бывший тренер «Зенита» и сборной России работает в Роттердаме с прошлого года.

Voetbal International сообщает, что агент главного тренера «Фейеноорда» Дик Адвокат в ближайшие дни проведет переговоры с руководством роттердамского клуба о продлении контракта.

Одно из условий – усилить состав, приобретя полузащитника и нападающего.

72-летний Адвокат возглавил «Фейеноорд» 30 октября прошлого года после отставки Япа Стама. Соглашение было заключено до конца нынешнего сезона.

После 25 туров роттердамская команда занимает третье место в чемпионате Голландии, на 6 очков отставая от лидеров «Аякса» и АЗ.