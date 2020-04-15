Адвокат собирается продлить контракт с «Фейеноордом»

Voetbal International сообщает, что агент главного тренера «Фейеноорда» Дик Адвокат в ближайшие дни проведет переговоры с руководством роттердамского клуба о продлении контракта.
Одно из условий – усилить состав, приобретя полузащитника и нападающего.
72-летний Адвокат возглавил «Фейеноорд» 30 октября прошлого года после отставки Япа Стама. Соглашение было заключено до конца нынешнего сезона.
После 25 туров роттердамская команда занимает третье место в чемпионате Голландии, на 6 очков отставая от лидеров «Аякса» и АЗ.
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