Кавани намерен играть в Европе, по крайней мере, до чемпионата мира 2022 года

Как сообщает портал Goal.com со ссылкой на собственные источники, Кавани откажется от перехода в любой клуб Южной Америке.
Как отмечает издание, уругвайский нападающий склоняется к переходу в мадридский «Атлетико».
Ранее сообщалось об интересе к 33-летнему уругвайскому нападающему со стороны «Бока Хуниорс», «Фламенго» и «Пеньяроля».
Напомним, что в текущем сезоне Кавани провел 22 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, записав на свой счет семь голов и три результативные передачи. Действующий контракт уругвайца с «ПСЖ» заканчивается этим летом.
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