Президент Итальянской федерации футбола: Мы оценили жест «Ювентуса» Глава Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что по достоинству оценил решение «Ювентуса» отказаться от скудетто, если чемпионат не будет возобновлен.

- Только федеральный совет может определить чемпиона, но позиция «Ювенуса» оценена по достоинству, – приводит слова Гравины Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Ранее президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, комментируя в твиттере заявление президента Итальянской федерации о том, что обладатель скудетто будет объявлен в любом случае, заявил о том, что ни ему, ни клубу не нужно чемпионство после 26 туров.

На первом месте в турнирной таблице находится туринский «Ювентус», на счету которого 63 очка после 26 игр. Далее следуют «Лацио» (62 очка, 26 игр) и «Интер» (54 очка, 25 игр).