Лучшего бомбардира чемпионатов Англии выписали из больницы Легендарный футболист Джимми Гривз продолжит лечение в домашних условиях.

В начале апреля 80-летнего Гривза госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из больниц Лондона. Подозрения на коронавирус не подтвердились: дали о себе знать последствия перенесенного в 2015 году инфаркта. По словам родственников, Гривз идет на поправку, но должен соблюдать постельный режим.

Напомним, бывший нападающий «Тоттенхэма», »Челси» и «Вест Хэма» забил 357 голов в высшем дивизионе чемпионата Англии (современный аналог - АПЛ) - это рекорд. Также Гривз шесть раз выигрывал гонку бомбардиров сезона (еще один екорд) и входил в состав сборной Англии на победном ЧМ-1966.