Андрей Червиченко: Дзюба не соответствует уровню «Лацио»

«Мне кажется, просто сейчас писать не о чем, вот такие новости пресса и публикуют, - заявил Червиченко в интервью «Советскому спорту». - Вряд ли Дзюба может проявить себя в итальянском чемпионате, он не соответствует уровню «Лацио». Артем недостаточно быстр, защитники там играют плотно, тактически грамотно, не дадут ему развернуться. Не вижу его в серии А».
«Да и потом, - добавил Червиченко, - у него есть хороший контракт в «Зените», хорошая репутация в России. Ему нужно здесь доигрывать. Если это будет неудачный вояж, то все наработанное до этого сойдет на нет. Вспомните, каким уезжал в Англию Андрей Аршавин и каким вернулся».
Полностью интервью с экс-прездентом «Спартака» скоро на нашем сайте.
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