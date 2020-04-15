Андрей Червиченко: Дзюба не соответствует уровню «Лацио» Бывший президент «Спартака» прокомментировал слухи о возможном переходе Артема Дзюба в римский клуб.

«Мне кажется, просто сейчас писать не о чем, вот такие новости пресса и публикуют, - заявил Червиченко в интервью «Советскому спорту». - Вряд ли Дзюба может проявить себя в итальянском чемпионате, он не соответствует уровню «Лацио». Артем недостаточно быстр, защитники там играют плотно, тактически грамотно, не дадут ему развернуться. Не вижу его в серии А».

«Да и потом, - добавил Червиченко, - у него есть хороший контракт в «Зените», хорошая репутация в России. Ему нужно здесь доигрывать. Если это будет неудачный вояж, то все наработанное до этого сойдет на нет. Вспомните, каким уезжал в Англию Андрей Аршавин и каким вернулся».

Полностью интервью с экс-прездентом «Спартака» скоро на нашем сайте.