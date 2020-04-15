Андрей Червиченко: От футболистов, в отличие от чиновников, хотя бы вреда нет Бывший президент «Спартака» не считает правильным лишить футболистов всей зарплаты на период пандемии.

«Да, средства сейчас нужны на более важные вещи, но неправильно ставить под удар только футболистов, - заявил Червиченко «Советскому спорту». - У нас в стране есть определенные категории людей, которые тоже ничего не зарабатывают, а вреда от них много, – это чиновники. От футболистов хотя бы нет вреда».

Также экс-президент «Спартака» рассказал о своем отношении к конфликту журналистов Василия Уткина и Владимира Соловьева и слухам об интересе «Лацио» к Артему Дзюбе.