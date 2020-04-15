Червиченко - о конфликте Уткина с Соловьевым: Если убрать оскорбления, Вася говорит правильные вещи Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался на тему самого жаркого «батла» последних дней - между журналистами Владимиром Соловьевым и Василием Уткиным.

«Вася - мой друг, - заявил Червиченко «Советскому спорту». - Если убрать оскорбления, то некоторые вещи он говорит правильные. Указывает Соловьеву, что сейчас не лучшее время пинать больных людей... Правда, у меня нет такого отрицательного отношения к Соловьеву, как к рупору пропаганды. Пусть многие так и считают. Он тоже говорит немало правильных вещей. А то, что оба скатились до оскорблений в публичном пространстве, неправильно».

Также Червиченко прокомментировал возможный трансфер Дзюбы из «Зенита» в «Лацио».