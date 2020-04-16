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16 апреля 2020 11:16Футбол

«Барселона» обозначила приоритетную цель клуба на трансферном рынке

«Барселона» обозначила опорного полузащитника «Челси» Н'Голо Канте, как приоритетную цель клуба на ближайшее трансферное окно.

По информации Mundo Deportivo, каталонская команда рассматривает хавбека в качестве возможной замены Ивана Ракитича, который собирается покинуть «Камп Ноу» этим летом.

Отметим, что на футболиста сборной Франции претендуют также «Реал» и «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что «Челси» готов расстаться с Канте в ближайшее трансферное окно.

Канте перешел в «Челси» из «Лестера» летом 2016 года за 35,8 миллионов евро. Его нынешний контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Н'Голо забил три мяча в 18 встречах АПЛ.

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