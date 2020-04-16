«Барселона» обозначила приоритетную цель клуба на трансферном рынке «Барселона» обозначила опорного полузащитника «Челси» Н'Голо Канте, как приоритетную цель клуба на ближайшее трансферное окно.

По информации Mundo Deportivo, каталонская команда рассматривает хавбека в качестве возможной замены Ивана Ракитича, который собирается покинуть «Камп Ноу» этим летом.

Отметим, что на футболиста сборной Франции претендуют также «Реал» и «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что «Челси» готов расстаться с Канте в ближайшее трансферное окно.

Канте перешел в «Челси» из «Лестера» летом 2016 года за 35,8 миллионов евро. Его нынешний контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Н'Голо забил три мяча в 18 встречах АПЛ.