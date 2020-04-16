«Реал» включился в борьбу за Обамеянга «Реал» проявляет интерес к нападающему «Арсенала» и сборной Габона Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

Как сообщает Sport.es, на данный момент мадридский клуб пытается установить трансферную стоимость капитана лондонского клуба и его требования по контракту.

Ранее сообщалось, что в переходе 30-летнего форварда заинтересованы «Барселона», «Интер», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что действующий контракт Обамеянга с «Арсеналом» заканчивается летом 2021 года, а трансферная стоимость оценивается в 56 миллионов евро.