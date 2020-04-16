«Реал» включился в борьбу за Обамеянга

Как сообщает Sport.es, на данный момент мадридский клуб пытается установить трансферную стоимость капитана лондонского клуба и его требования по контракту.
Ранее сообщалось, что в переходе 30-летнего форварда заинтересованы «Барселона», «Интер», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
Добавим, что действующий контракт Обамеянга с «Арсеналом» заканчивается летом 2021 года, а трансферная стоимость оценивается в 56 миллионов евро.
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