Денис Глушаков: Шел какой-то день карантина... Никогда бы не подумал, что буду много гладить Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков показал, чем занимается во время карантина

- Шел какой-то день карантина... На самоизоляции открываешь для себя много нового. Никогда бы не подумал, что буду много гладить, а тут попробовал - и вроде неплохо получается, - подписал Глушаков видео, опубликованное в «инстаграме».

Ранее Глушаков рассказал о стычке в сборной России во время Евро-2016.