Источник: Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в августе

УЕФА предложил провести решающие матчи в еврокубках этим летом.
Согласно источнику, в организации хотят устроить финал Лиги чемпионов 29 августа, а финал Лиги Европы – тремя днями ранее.
Отмечается, что четвертьфиналы турниров пройдут в конце июля, а оставшиеся матчи – в начале августа.
Добавим, что финал Лиги Европы должен пройти в Гданьске, а финал Лиги чемпионов – в Стамбуле.
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