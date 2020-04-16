Источник: Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в августе Об этом сообщает The Telegraph.

УЕФА предложил провести решающие матчи в еврокубках этим летом. Согласно источнику, в организации хотят устроить финал Лиги чемпионов 29 августа, а финал Лиги Европы – тремя днями ранее. Отмечается, что четвертьфиналы турниров пройдут в конце июля, а оставшиеся матчи – в начале августа. Добавим, что финал Лиги Европы должен пройти в Гданьске, а финал Лиги чемпионов – в Стамбуле.