Спортивный юрист: В России никто никому в одностороннем порядке зарплату не сокращал Чемпионат страны был приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

Спортивный юрист Михаил Прокопец высказался о понижении зарплат в мировом футболе, отметив, что в России данная процедура прошла в рамках закона.

«Оно обычно происходит по соглашению сторон. Во всяком случае в России никто никому в одностороннем порядке зарплату не сокращал. Люди садятся за стол переговоров, футболисты входят в тяжелое положение клубов и соглашаются подписывать дополнительные соглашения, в которых прописано, что их зарплата на определенный срок уменьшится.

Повторюсь, в России, насколько я знаю, в одностороннем порядке сокращений не было. Хотя в трудовом кодексе нашей страны есть такое понятие как «вынужденный простой». Если по независящим от работодателя причинам нет возможности продолжать деятельность, зарплата может быть сокращена в одностороннем порядке до двух третей оклада, то есть на 30%. Но пока в России такого не происходило», – цитирует юриста RT.