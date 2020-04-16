Агент Гурцкая: Ларссон – не уровень «Спартака», и я свое мнение не изменил Шведский футболист перебрался в стан красно-белых летом 2019 года.

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что нападающий «Спартака» Джордан Ларссон не соответствует уровню московского клуба.

«Я говорил, что Ларссон – игрок не уровня «Спартака». И я свое мнение не изменил. А что, он выдающийся нападающий? Обычный нападающий. Он что, лучше Бакаева? Для чего привозить иностранца, если он не лучше, чем русский игрок? В чем смысл этого Ларссона?» – сказал агент в прямом эфире Instagram-аккаунта Нобеля Арустамяна.

В текущем сезоне 22-летний Ларссон провел 23 матча, забил девять голов и отдал два голевых паса.