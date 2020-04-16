Агент: Ни Головин, ни Миранчуки по таланту даже близко не стоят с Кокориным

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая считает Алекснадра Кокорина лучшим футболистом России.
По его словам, форвард «Сочи», принадлежащий «Зениту», сильнее полузащитников Алексея и Антона Миранчуков, а также Александра Головина.
«Я работал с Кокориным, когда занимался «Динамо». Мы соприкасались. Талантливее, чем Кокорин, в России футболиста нет. Ни Головин, ни Миранчуки по таланту даже близко не стоят с Кокориным.
Я не видел русского игрока сильнее, чем Кокорин. Он делает на поле большую разницу. Для «Зенита» было бы мудрым решением вернуть Кокорина, но тогда надо продавать или Азмуна, или Дзюбу», – сказал Гурцкая в прямом эфире интсаграм-аккаунта Нобеля Арустамяна.
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