Гурцкая о Семине и Кикнадзе: Целый сервиз разбили, кто-то точно уйдет

«Кто победит в противостоянии Василия Кикнадзе и Юрия Семина? Я допускаю, что оба по окончании сезона уйдут. А вот чтобы оба остались… В такое не верю. Очень сильно они посуду побили друг другу. Не одну чашку, а целый сервиз разбили. На данный момент позиции Кикнадзе чуть прочнее», - заявил Гурцкая в прямом эфире инстаграма Нобеля Арустамяна.
Также Гурцкая считает, что по таланту Александр Кокорин превосходит братьев Миранчуков и Александра Головина.
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