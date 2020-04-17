Клаудио Раньери: Де Росси станет великим тренером

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери, ранее дважды работавший в «Роме» и выигрывавший чемпионат Англии вместе с «Лестером», считает, что Даниэле Де Росси, завершивший карьеру футболиста в прошлом году, может стать отличным тренером.
«Де Росси фактически уже был тренером на футбольном поле, – рассказал Раньери в интервью Sky Sport Italia. – Тренировать, находясь у бровки, – это безусловно совсем другое дело, однако у него есть все необходимое для того, чтобы стать великим тренером. Уверен, что его отец может дать ему прекрасные советы, зная профессию изнутри».
Чемпион мира 2006 года Де Росси выступал за «Рому» с 2002-го по 2019-й, в сумме сыграв за римскую команду 616 матчей и забив 63 гола. В июле прошлого года Даниэле перешел в «Бока Хуниорс» в качестве свободного агента, но затем принял решение о завершение карьеры, сыграв за аргентинский клуб лишь 7 матчей и забив 1 гол.
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