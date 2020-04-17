Андрей Аршавин: Российские тренеры мне не доверяли - Советский спорт
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17 апреля 2020 11:54ФутболШарафудинов Виктор

Андрей Аршавин: Российские тренеры мне не доверяли

Бывший нападающий «Зенита» и лондонского «Арсенала» поделился воспоминаниями о своей карьере.

Андрей Аршавин, выступавший за сборную Россию с 2002 по 2012 года, заявил, что отечественные тренеры в него не особо верили, а главных успехов он добился под руководством иностранцев.

«Первый раз меня не взяли на большое спортивное событие в 2002 году, а в 2004 году я вообще не понимаю, как меня не взял Ярцев, – рассказал Аршавин в интервью «РИА Новости». – Я не знаю, но по игровым качествам, мне кажется, я соответствовал тогда всему, чтобы поехать. Но тогда, в 2004-м, по крайней мере было легче, чем в 2002-м.

В 2002-м я был моложе, все это было ближе, потому что я уже находился на сборе с командой, и меня отцепили в последний момент, а в 2004-м это просто объявили, по-моему, даже перед игрой с «Локомотивом». Мы были в Москве, и в этот же день мы сотворили с Кержаковым супергол, но даже это мне не помогло. Но, как показывает история теперь, российские тренеры что-то не особо в меня верили и доверяли мне. Играл я в основном у иностранцев».

Аршавин в составе национальной сборной России забил 17 голов в 74 матчах и выиграл бронзовую медаль на чемпионате Европы 2008 года. На Евро-2008 Андрей отличился в решающем матче группового этапа против Швеции (2:0), а также забил третий мяч команды Гуса Хиддинка в дополнительное время четвертьфинала против сборной Голландии (3:1).

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