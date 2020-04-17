Источник: Групповой этап Лиги чемпионов-2020/21 стартует 20 октября Ранее УЕФА отложил начало нового сезона на неопределенный срок.

Барселонская газета Sport утверждает, что в УЕФА уже определились с датами начала нового сезона.

По сведениям испанских журналистов, матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов состоятся 20 и 21 октября (во вторник и среду), а в четверг 22 октября начнется групповой турнир в Лиге Европы.

Матчи отборочных раундов еврокубков будут проведены с конца июля по сентябрь.

Напомним, что ранее УЕФА перенес старт следующего сезона на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов планируют провести 29 августа, а финал Лиги Европы — 26 августа.