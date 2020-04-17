Анатолий Бышовец: Возможное продолжение чемпионата России - это иллюзия Бывший главный тренер сборной России, «Зенита» и «Локомотива» поделился ожиданиями от концовки прерванного сезона.

«Возможное продолжение чемпионата – иллюзорный вариант, - заявил Бышовец «Советскому спорту». - Все равно полноценно доиграть турнир не получится. Футболистам придется начинать все с нуля. Времени для полноценной подготовки в любом случае не будет. К тому же, ответ на главный вопрос давно получен – мы же знаем, кто станет чемпионом.

Так что единственная причина все-таки провести оставшиеся 8 туров – это требование УЕФА, который в противном случае отстранит нас от еврокубков. Но с другой стороны, так уж велик риск? Что Россия потеряет от одного пропущенного евросезона? Мы же все равно ни на что там не претендуем. Вспомните минувшую осень… Впрочем, всегда надо верить в лучшее».

Также тренер-победитель Сеула-1988 высказался о конфликте Юрия Семина и Василия Кикнадзе в «Локомотиве». Полная версия интервью - здесь.