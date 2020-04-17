«Интер», «Рома» и «Наполи» ведут борьбу за Вертонгена Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген может перебраться в чемпионат Италии. Согласно источнику, бельгийский футболист получил предложения от «Ромы», «Интера» и «Наполи». Отмечается, что фаворитом на игрока является миланский клуб. В текущем сезоне 32-летний защитник отыграл за лондонцев 26 матчей, забил два гола и отдал один голевой пас. Его контракт действует до 30 июня.