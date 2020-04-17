СМИ: «Боруссия» готова продать Холанда «Реалу», но не раньше 2022 года Об этом сообщает AS.

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд интересен мадридскому «Реалу». Согласно источнику, немецкий клуб готов продать игрока, но не раньше 2022 года.

Отмечается, что гендиректор «шмелей» Ханс-Йоахим Ватцке уже сообщил об этом президенту «сливочных» Флорентино Пересу, пообещав, что не будет рассматривать предложения от других клубов.

Ранее сообщалось, что 19-летний норвежец также интересен «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что футболист перебрался в стан «Боруссии» 1 января 2020 года. За это время он провел 11 матчей, забил 12 голов и отдал два голевых паса.