СМИ: «Боруссия» готова продать Холанда «Реалу», но не раньше 2022 года - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 апреля 2020 19:30ФутболГичунцев Артур

СМИ: «Боруссия» готова продать Холанда «Реалу», но не раньше 2022 года

Об этом сообщает AS.

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд интересен мадридскому «Реалу». Согласно источнику, немецкий клуб готов продать игрока, но не раньше 2022 года.

Отмечается, что гендиректор «шмелей» Ханс-Йоахим Ватцке уже сообщил об этом президенту «сливочных» Флорентино Пересу, пообещав, что не будет рассматривать предложения от других клубов.

Ранее сообщалось, что 19-летний норвежец также интересен «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что футболист перебрался в стан «Боруссии» 1 января 2020 года. За это время он провел 11 матчей, забил 12 голов и отдал два голевых паса.

Александр Шлеменко: Хабиб потерял больше, чем Фергюсон Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал об отношении к Александру Емельяненко, с которым недавно конфликтовал через медиа, и про отмену боя Хабиба Нурмагомедова. 10.04.2020 14:00 ММА Усачев Владислав
Хабиб: Я готов биться сейчас. 100 процентов. Куда лететь? Хабиб Нурмагомедов заявил, что его бой с Тони Фергюсоном отменен. Однако в файткарде турнира UFC 249 поединок до сих пор значится. 03.04.2020 17:30 ММА Чикирис Олег
Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев
Александр Тихонов: Мы зададим СБР только один вопрос: где результат двухлетней работы? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал некоторые итоги Правления Союза биатлонистов России. 09.04.2020 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Владимир Драчев: Польховский не должен быть главным тренером Сергей Голиков: Аудит в Союзе биатлонистов России может привести к отставке Драчева Майское заседание совета СБР отменили из-за пандемии коронавируса
Михайлов выбил сотню. О фантастическом рекорде сборной СССР на ЧМ 15 апреля 1973 года завершился чемпионат мира в Москве. Хозяева выиграли все матчи, забив 100 голов. Пусть кто-нибудь попробует приблизиться к этому результату. 15.04.2020 12:00 Хоккей Домрачев Владислав
Широков критикует Слуцкого за Евро, в КХЛ приехал тренер-чемпион, батл Уткина и Соловьева В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 16.04.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
С днем рождения, Сокольники! Легендарный стадион открылся для болельщиков 14 апреля 1956 года. 14.04.2020 22:00 Хоккей Федоровский Александр
Футбольная революция в Европе. Прогнозы и реальность Лигу чемпионов могут доиграть в формате «Финала восьми», в Италии хотят разрешить пять замен, Германия ждет решения Ангелы Меркель. 16.04.2020 00:00 Футбол Зибрак Артем
Владимир Путров: С приходом Польховского результаты идут в гору, а слова Тихонова – галиматья Заслуженный тренер СССР и России Владимир Путров – о назначении Валерия Польховского главным тренером сборной России по биатлону. 15.04.2020 10:00 Биатлон Чикирис Олег
Был народным – станешь государственным. У босса «Спартака», похоже, большие проблемы Леонид Федун снова бьет тревогу, а его бизнес, поговаривают, могут национализировать. Что все это означает? 16.04.2020 18:30 Футбол Кузнецов Дмитрий
Новости
19:30 Футбол СМИ: «Боруссия» готова продать Холанда «Реалу», но не раньше 2022 года
19:12 Хоккей Гендиректор «Салавата» опроверг слухи о контактах с Ларионовым
18:51 ММА Яна Куницкая: Когда следующий бой? UFC отменяет все турниры, ничего сказать не могу
18:33 Футбол РФС утвердил мировое соглашение между Шейдаевым и «Динамо»
18:22 Футбол Тренер «Сельты» раскритиковал Смолова за самовольный отъезд из Виго в Москву
18:14 Хоккей «Металлург» объявил о продлении контрактов с Рожковым и Платоновым
17:59 Футбол Источник: Федун выделил 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом
17:44 ММА М-1 Global отменила турнир по техническим причинам
17:30 Хроника ZASPORT помогает спортивным ветеранам
17:28 Хоккей Никитин – об отъезде Капризова и Сорокина в НХЛ: Я поддерживал их решение
17:08 Футбол «Интер», «Рома» и «Наполи» ведут борьбу за Вертонгена
16:51 ММА Вячеслав Василевский: Кто пишет критику про Хабиба – дураки
16:37 Футбол Анхель Ди Мария: Моуринью поверил в меня, и я стал показывать, что достоин выступать за «Реал»
16:20 ММА Ян – о поединке с Мораесом: Большая вероятность, что бой пройдет в США
16:03 Футбол Агент Мельгарехо опроверг информацию об уходе парагвайца из «Спартака»
16:01 Футбол Анатолий Бышовец: Возможное продолжение чемпионата России - это иллюзия
15:54 Футбол Бышовец о Семине и Кикнадзе: Могут уйти оба, мы с Семиным вместе из «Локо» уходили
15:48 Формула-1 Все европейские этапы Формулы-1 сезона-2020, скорее всего, пройдут без зрителей
15:30 Футбол Геннадий Орлов: По моим данным, Дзюба уже продлил контракт с «Зенитом»
15:17 Футбол Бывший врач сборной России: Одному Богу известно, когда настанет пик заболевания в нашей стране
17 апреля, час пик: москвичей из метро как ветром сдуло
В Хабаровском крае у 91-го человека обнаружен коронавирус
Четыре новых случая коронавируса подтвердили в Удмуртии
Жители еще четырех районов Нижегородской области заразились COVID-19
Полная изоляция, день семнадцатый. Что происходит в Нижнем Тагиле
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика