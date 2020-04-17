СМИ: «Рома» предложила контракт Педро Ранее испанец сообщил, что покинет лондонский клуб по окончании сезона.

Руководство итальянской «Ромы» хочет подписать этим летом полузащитника «Челси» Педро Родригеса.

Как сообщает Daily Mail, у 32-летнего игрока также есть предложения из Испании. Он решил взять время, чтобы обдумать каждый вариант.

Напомним, футболист выступает в составе «синих» с 2015 года. Он был куплен у «Барселоны» за 27 млн евро.

В текущем сезоне Педро отыграл 18 матчей, забил два гола и отдал три голевых передачи.