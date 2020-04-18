Лапорта хочет вновь стать президентом «Барселоны»

Жоан Лапорта собирается вновь занять президентский пост в «Барселоне» и выдвинет свою кандидатуру на выборы, который состоятся в следующем году.
«Нынешняя ситуация меня очень взволновала, – цитирует 57-летнего Лапорту Goal.com – Я собираю вместе людей, которым доверяю. Мы должны серьезно подумать о том, как изменить экономическую ситуацию.
Клуб находится в очень деликатной ситуации. Необходимо очень хорошо подумать, как реальными действиями изменить нестабильное экономическое положение клуба. Также важно предложить спортивный проект, который вызовет энтузиазм и послужит улучшению имиджа «Барселоны».
Лапорта ранее руководил каталонским клубом с 2003 по 2010 годы. Он пригласил на должность главного тренера команды Франка Райкарда (в 2003-м) и Хосепа Гвардиолу (в 2008-м). За семь лет сине-гранатовые четыре раза выиграли чемпионате Испании, трижды – Суперкубок Испании, дважды победили в Лиге чемпионов (в 2006 и 2009 годах), а также по одному разу выиграли Кубок короля, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
Стоит отметить, что до президентства Лапорты «Барселона» завоевывала Кубок европейских чемпионов лишь однажды – в сезоне-1991/92.
В 2010 году президентом клуба стал Сандро Роселль, а с 2014-го клубом руководит Жозеп Бартомеу.
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