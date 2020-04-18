В АПЛ планируют возобновить сезон 8 июня и доиграть оставшиеся 9 туров за пять недель Клубы обсудили разные возможности завершения чемпионата при помощи видеоконференции.

Британский телеканал Sky Sports сообщает о том, какие варианты завершения сезона-2019/20 были предложены на пятничном совещании клубов английской премьер-лиги.

Учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, рестарт будет дан не раньше 8 июня. Оставшиеся матчи сезона будут доиграны в течение пяти недель. Ожидается, что при худшем раскладе чемпионат будет завершен к концу августа.

Для возобновления соревнований понадобится соответствующее разрешение правительства Соединенного Королевства. По состоянию на сегодня карантин в Великобритании продлен до 7 мая. Всего в стране выявлено 108 692 случая заражения COVID-19. От последствий заболевания скончались 14 576 человек.

Напомним, что в АПЛ осталось провести 9 туров, а также две перенесенные встречи 28-го тура: «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» – «Арсенал».

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