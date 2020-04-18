В АПЛ планируют возобновить сезон 8 июня и доиграть оставшиеся 9 туров за пять недель

Британский телеканал Sky Sports сообщает о том, какие варианты завершения сезона-2019/20 были предложены на пятничном совещании клубов английской премьер-лиги.
Учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, рестарт будет дан не раньше 8 июня. Оставшиеся матчи сезона будут доиграны в течение пяти недель. Ожидается, что при худшем раскладе чемпионат будет завершен к концу августа.
Для возобновления соревнований понадобится соответствующее разрешение правительства Соединенного Королевства. По состоянию на сегодня карантин в Великобритании продлен до 7 мая. Всего в стране выявлено 108 692 случая заражения COVID-19. От последствий заболевания скончались 14 576 человек.
Напомним, что в АПЛ осталось провести 9 туров, а также две перенесенные встречи 28-го тура: «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» – «Арсенал».
АПЛ РИСКУЕТ ПОТЕРЯТЬ МИЛЛИАРД ФУНТОВ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ. ПОЛНЫЙ РАСКЛАД ПО 20 КЛУБАМ
«Тест я не провалил, а Раджабу стоит повзрослеть». Беспутин про допинг, Ломаченко и Бутаева Чемпион WBA в полусреднем весе Александр Беспутин рассказал о проваленном допинг-тесте и ответил на обвинения своего бывшего соперника Раджаба Бутаева. 13.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав Александр Шлеменко: Хабиб потерял больше, чем Фергюсон Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал об отношении к Александру Емельяненко, с которым недавно конфликтовал через медиа, и про отмену боя Хабиба Нурмагомедова. 10.04.2020 14:00 ММА Усачев Владислав «Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим Артур Бетербиев: Канадский флаг вместо российского? Это напортачили украинские телевизионщики Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал о ситуации в Канаде и планах на будущее. 14.04.2020 09:00 Бокс Усачев Владислав Был народным – станешь государственным. У босса «Спартака», похоже, большие проблемы Леонид Федун снова бьет тревогу, а его бизнес, поговаривают, могут национализировать. Что все это означает? 16.04.2020 18:30 Футбол Кузнецов Дмитрий Хабиб: Я готов биться сейчас. 100 процентов. Куда лететь? Хабиб Нурмагомедов заявил, что его бой с Тони Фергюсоном отменен. Однако в файткарде турнира UFC 249 поединок до сих пор значится.
03.04.2020 17:30 ММА Чикирис Олег Пусть Кови выиграет Кубок Стэнли. Илье Ковальчуку – 37! Сегодня форвард празднует 37-й день рождения. В его коллекции регалий-наград есть два золота ЧМ, олимпийская медаль высшей пробы. Для «Тройного золотого клуба» не хватает главного трофея НХЛ. 15.04.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав Екатерина Боброва: И тогда Жулин влепил мне пощечину…(видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, еще до введения карантина, посетила пресс-центр «Советского сорта». Сегодня мы публикуем вторую часть разговора. 07.04.2020 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий, Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев Когда бой – это искусство. Лучшие фильмы о боксе и не только «Советский спорт» продолжает серию материалов, посвященных картинам о спорте. Что еще можно посмотреть на экране, пока матчей нет на ТВ? 11.04.2020 20:00 Бокс Мысин Николай Великий Иньеста рассказал о Японии, вирусе и «Барсе», но ни разу не упомянул Месси 9-кратный чемпион Испании и 4-кратный победитель Лиги чемпионов дал большое интервью изданию Marca, находясь в японской самоизоляции. 17.04.2020 17:03 Футбол Сергеев Иван