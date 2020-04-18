Игнашевич выставил на благотворительный аукцион свою футболку с ЧМ-2018
Деньги пойдут на лечение полуторагодовалой Ирины Шестаковой.
Бывший защитник сборной России и главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич выставил на благотворительный аукцион футболку, в которой играл на чемпионате мира 2018 года.
Все вырученные деньги будут направлены на лечение полуторагодовалой Ирины Шестаковой, которой диагностировали спинальную мышечную атрофию. Лечение обойдется родителям девочки в два миллиона долларов США.
«Друзья, давайте вместе поможем девочке выздороветь», – обратился Игнашевич к свои подписчикам в инстаграме.
На ЧМ-2018 Игнашевич отыграл все 5 матчей российской сборной без замен. Команда Станислава Черчесова добралась до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии в серии пенальти.
После домашнего Мундиаля Сергей завершил карьеру футболиста в 39 лет.
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