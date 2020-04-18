Игнашевич выставил на благотворительный аукцион свою футболку с ЧМ-2018 - Советский спорт
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18 апреля 2020 14:54ФутболШарафудинов Виктор

Игнашевич выставил на благотворительный аукцион свою футболку с ЧМ-2018

Деньги пойдут на лечение полуторагодовалой Ирины Шестаковой.

Бывший защитник сборной России и главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич выставил на благотворительный аукцион футболку, в которой играл на чемпионате мира 2018 года.

Все вырученные деньги будут направлены на лечение полуторагодовалой Ирины Шестаковой, которой диагностировали спинальную мышечную атрофию. Лечение обойдется родителям девочки в два миллиона долларов США.

«Друзья, давайте вместе поможем девочке выздороветь», – обратился Игнашевич к свои подписчикам в инстаграме.

На ЧМ-2018 Игнашевич отыграл все 5 матчей российской сборной без замен. Команда Станислава Черчесова добралась до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии в серии пенальти.

После домашнего Мундиаля Сергей завершил карьеру футболиста в 39 лет.

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Лето. 2018 год. ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ ⚽ В РОССИИ 🇷🇺 Событие - историческое! ⠀ Мы с Иришей ещё в животике болели за наших всем сердцем! Это было спортивно, здорово, красиво, интересно, захватывающе. Чемпионат обьединил нас и весь мир! Его волна ещё в наших сердцах, напоминая о том, что мир - это добро! ⠀ Сергей Игнашевич, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. ⠀ В 2018 году Сергей участвовал в чемпионате мира по футболу в составе сборной России. Это был чемпионат гордости, радости, добра. И сегодня это продолжается. ⠀ Для спасения Ириши Сергей подарил свою футболку. Номер 4. Ту самую, с чемпионата мира по футболу в России. ⠀ В 21:00 на нашей страничке в Инстаграм @irinashestakovawillgo мы дадим старт аукциону по этой памятной вещи. Вчера - эта вещь была свидетелем радости и гордости за нашу страну, Россию. А сегодня - она помогает спасти жизнь маленькой россиянки - Ириши Шестаковой... ⠀ Мы от всей души благодарим Сергея за помощь, отклик, поддержку! @ignashevich4 Дорогие друзья! Ждём вас на нашем аукционе! ⠀ #спасемирувместе #сборнаяириши #savebabyirina #playandhelp #решайигру #футбол #спорт #спортспасиСМАйликов #сборнаяроссии #цска #чм2018 #москва24 #сидимдома #лучшедома #домалучше #карантин #самоизоляция #россия #москва #чемпионат #познер

Публикация от Irina Shestakova 1,6 🌸Ириша🌸 (@irinashestakovawillgo)

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