Игнашевич выставил на благотворительный аукцион свою футболку с ЧМ-2018 Деньги пойдут на лечение полуторагодовалой Ирины Шестаковой.

Бывший защитник сборной России и главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич выставил на благотворительный аукцион футболку, в которой играл на чемпионате мира 2018 года.

Все вырученные деньги будут направлены на лечение полуторагодовалой Ирины Шестаковой, которой диагностировали спинальную мышечную атрофию. Лечение обойдется родителям девочки в два миллиона долларов США.

«Друзья, давайте вместе поможем девочке выздороветь», – обратился Игнашевич к свои подписчикам в инстаграме.

На ЧМ-2018 Игнашевич отыграл все 5 матчей российской сборной без замен. Команда Станислава Черчесова добралась до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии в серии пенальти.

После домашнего Мундиаля Сергей завершил карьеру футболиста в 39 лет.