Кокорин о своем контракте: Не понимаю, как будут продлевать

«До 17 мая действует моя аренда в «Сочи», - заявил нападающий в прямом эфире инстаграма журналиста Нобеля Арустамяна. - До 30 июня принадлежу «Зениту». Получается, на месяц должен буду вернуться в Санкт-Петербург. Непонятно, как будут продлевать аренду, если будут. Могу ли представить себя в футболке «Зенита»? Конечно, могу».
Напомним, что зимой питерский клуб отдал Кокорина в аренду «Сочи» до конца сезона-2019/20. Игрок сначала отказался от сделки, но затем все-таки дебютировал за новую команду и успел забить три мяча. Также Кокорин рассказал о специфике выступлений в курортном городе.
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