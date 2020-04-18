Кокорин о своем контракте: Не понимаю, как будут продлевать Форвард «Сочи» Александ Кокорин поделился ближайшими планами.

«До 17 мая действует моя аренда в «Сочи», - заявил нападающий в прямом эфире инстаграма журналиста Нобеля Арустамяна. - До 30 июня принадлежу «Зениту». Получается, на месяц должен буду вернуться в Санкт-Петербург. Непонятно, как будут продлевать аренду, если будут. Могу ли представить себя в футболке «Зенита»? Конечно, могу».

Напомним, что зимой питерский клуб отдал Кокорина в аренду «Сочи» до конца сезона-2019/20. Игрок сначала отказался от сделки, но затем все-таки дебютировал за новую команду и успел забить три мяча. Также Кокорин рассказал о специфике выступлений в курортном городе.