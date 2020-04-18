Магомед-Шапи Сулейманов: «Краснодар» я не хочу покидать, что за вопросы вообще? - Советский спорт
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18 апреля 2020 23:42ФутболГичунцев Артур

Магомед-Шапи Сулейманов: «Краснодар» я не хочу покидать, что за вопросы вообще?

20-летний форвард находится в системе «быков» с 2013 года.

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, находясь на карантине, ответил на вопросы болельщиков в социальной сети.

«Во дворе сижу, никуда не выхожу, иногда вокруг школы бегаю. Тренируюсь дважды в день. Свои голы не пересматриваю, за ЛФЛ не слежу. «Краснодар» я не хочу покидать, что за вопросы вообще?

Как я могу пойти в гости к Вандерсону? Я вообще в Махачкале. Семья здесь – что еще надо? Сижу на хате, все бомбово», – сказал футболист в эфире своего Instagram-аккаунта.

В текущем сезоне Сулейманов отыграл 31 матч, забил шесть голов и отдал шесть голевых передач. Ранее сообщалось, что им интересуется дортмундская «Боруссия».

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