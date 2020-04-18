Радимов – об игроках «Краснодара», устроивших вечеринку: Гниды Об этом российский специалист написал в своем Twitter.

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал скандал вокруг футболистов «Краснодара» – Вандерсона и Кайо. Ранее сообщалось, что игроки устроили вечеринку во время карантина, где распивали спиртные напитки и употребляли непонятный газ. «Гниды», – написал Радимов о поведении футболистов «быков».