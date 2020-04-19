«Ювентус» рассматривает Зидана в качестве главного тренера команды на следующий сезон Руководство «Ювентуса» не оставляет попыток заполучить главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

Как сообщает le10sport, наращивает контакты в окружении французского специалиста, чтобы предпринять попытку заманить его в Турин.

По информации издания, отношения между Зиданом и руководством испанской команды, в частности его президентом Флорентино Пересом, далеки от идеальных, а осенью прошлого года Перес даже начал исследовать рынок с целью возможной замены французского тренера.

В марте Daily Mail сообщила, что «Ювентус» готов предложить 47-летнему специалисту трехлетний контракт с зарплатой свыше восьми миллионов евро за сезон.

Напомним, что Зидан вернулся в мадридский клуб в марте 2019 года. На данный момент мадридская команда под его руководством, набрав 56 очков в 26 турах, занимает вторую строчку в турнирной таблице примеры.