В «Ювентусе» считают Кейна идеальной заменой Игуаину - Советский спорт
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19 апреля 2020 13:38Футбол

В «Ювентусе» считают Кейна идеальной заменой Игуаину

«Ювентус» рассматривает возможность покупки в ближайшее трансферное окно нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Как сообщает Football Italia, нежелание Гонсало Игуаина возвращаться из Аргентины в Италию, может привести к расторжению действующего контракта с аргентинским нападающим, а также вынуждает «Ювентус» приступить к поискам альтернативы 32-летнему форварду.

По информации издания, в «Ювентусе» считают, что идеальной заменой аргентинцу, может стать 26-летний нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, забивший в этом сезоне 17 мячей в 25 встречах за английский клуб.

Напомним, что Игуаин вернулся в Аргентину в тот момент, когда закончился его карантинный период, чтобы побыть со своей матерью, которая борется с раком. Ожидается, что форвард вернется в Италию на следующей неделе, после чего вынужден будет пройти еще один карантинный период в 14 дней, прежде чем приступить к тренировкам.

Накануне стало известно, что от борьбы за трансфер Кейна отказался мадридский «Реал».

Добавим, что контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает 30 июня 2024 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость форварда в 120 миллионов евро.

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