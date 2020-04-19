В «Ювентусе» считают Кейна идеальной заменой Игуаину «Ювентус» рассматривает возможность покупки в ближайшее трансферное окно нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Как сообщает Football Italia, нежелание Гонсало Игуаина возвращаться из Аргентины в Италию, может привести к расторжению действующего контракта с аргентинским нападающим, а также вынуждает «Ювентус» приступить к поискам альтернативы 32-летнему форварду.

По информации издания, в «Ювентусе» считают, что идеальной заменой аргентинцу, может стать 26-летний нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, забивший в этом сезоне 17 мячей в 25 встречах за английский клуб.

Напомним, что Игуаин вернулся в Аргентину в тот момент, когда закончился его карантинный период, чтобы побыть со своей матерью, которая борется с раком. Ожидается, что форвард вернется в Италию на следующей неделе, после чего вынужден будет пройти еще один карантинный период в 14 дней, прежде чем приступить к тренировкам.

Накануне стало известно, что от борьбы за трансфер Кейна отказался мадридский «Реал».

Добавим, что контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает 30 июня 2024 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость форварда в 120 миллионов евро.