В «Ювентусе» считают Кейна идеальной заменой Игуаину

Как сообщает Football Italia, нежелание Гонсало Игуаина возвращаться из Аргентины в Италию, может привести к расторжению действующего контракта с аргентинским нападающим, а также вынуждает «Ювентус» приступить к поискам альтернативы 32-летнему форварду.
По информации издания, в «Ювентусе» считают, что идеальной заменой аргентинцу, может стать 26-летний нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, забивший в этом сезоне 17 мячей в 25 встречах за английский клуб.
Напомним, что Игуаин вернулся в Аргентину в тот момент, когда закончился его карантинный период, чтобы побыть со своей матерью, которая борется с раком. Ожидается, что форвард вернется в Италию на следующей неделе, после чего вынужден будет пройти еще один карантинный период в 14 дней, прежде чем приступить к тренировкам.
Накануне стало известно, что от борьбы за трансфер Кейна отказался мадридский «Реал».
Добавим, что контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает 30 июня 2024 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость форварда в 120 миллионов евро.
Джунгли, авианосец, небоскреб. Где могли бы провести UFC 249 без Хабиба Президент UFC Дана Уайт заявил, что местом боя Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи 18 апреля почти наверняка станет частный остров. Но это пока неточно. История мирового спорта позволяет пофантазировать. 07.04.2020 10:30 ММА Безъязычный Алексей Незадачливые эксперты НХЛ подтвердили профнепригодность: Бродо – такой же эрзац-король, как Гретцки Виталий Славин снова разоблачает заокеанских экспертов. 18.04.2020 20:00 Хоккей Славин Виталий Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Екатерина Боброва: Гречкой и туалетной бумагой не запасаемся (видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва еще до введения карантина посетила пресс-центр «Советского сорта». Публикуем первую часть интервью. 06.04.2020 14:00 Фигурное катание Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев Кокорин стал авторитетом, игроки «Краснодара» ушли в загул, Зарипову мало денег В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 19.04.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий Зачем «Спартаку» вратарь Сельмани? Так он забил столько же, сколько Шюррле (видео) Об интересе красно-белых к 22-летнему Гентиану Сельмани стало известно 18 апреля. И мало кто обратил внимание на бомбардирские подвиги албанского голкипера.
19.04.2020 12:00 Футбол Сергеев Иван Про ЧМ в Монреале можно забыть. А сколько наших будет на следующем, в Стокгольме? Совет Международного союза конькобежцев отменил чемпионат мира-2020. Таким образом, ISU отказался от попыток провести турнир в конце года. 16.04.2020 21:00 Фигурное катание Тигай Лев Тактаров попутал. Он никогда не был чемпионом UFC. Доказательства О чем же тогда говорит Олег Николаевич? Давайте разбираться. 18.04.2020 17:00 ММА Ващенко Сергей Сезон ТЩК-2. Почему в лидеры вышла именно Косторная Продолжаем подводить итоги первого «взрослого» сезона трех лучших фигуристок России и мира. Сегодня речь пойдет об Алене Косторной. 17.04.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев Где поднимут свитер Маркова? Знаменитый защитник завершил карьеру Вчера вечером агент Андрея Маркова объявил о завершении его карьеры. В декабре чемпиону мира и трехкратному чемпиону России исполнится 42 года. 17.04.2020 10:00 Хоккей Домрачев Владислав