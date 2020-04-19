«Реал» отказался от трансфера Кейна

По информации Daily Mail, испанский клуб не намерен делать какие-либо серьезные подписания в ближайшее межсезонье, поскольку они готовятся выдержать финансовые последствия коронавируса.
Как отмечает издание, что после отказа «Реала», единственным кандидатом на покупку Кейна остался «Манчестер Юнайтед».
Ранее «Тоттенхэм» согласился продать форварда за 200 миллионов фунтов из-за долгов по кредитам, выделенных на строительство нового стадиона.
Позже Sky Sports сообщил, что капитан сборной Англии не перейдет в «Манчестер Юнайтед» или любой другой клуб премьер-лиги.
Напомним, 26-летний нападающий провел в этом сезоне 25 матчей, забил 17 мячей и отдал два голевых паса. Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает 30 июня 2024 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость форварда в 120 миллионов евро.
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