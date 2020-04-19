«Ньюкасл» получит 200 миллионов фунтов на трансферы от новых владельцев

Британская газета The Daily Mirror сообщает, что главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс получит 200 миллионов фунтов на трансферы от новых владельцев клуба.
В ближайшее время Майк Эшли, владеющий «Ньюкасл Юнайтед» с 2007 года, должен продать «Ньюкасл Юнайтед» за 350 миллионов фунтов группе инвесторов, которую возглавляет британская бизнес-леди Аманда Стейвли, представляющая интересы Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.
Аравийские инвесторы во главе с наследным принцем правящей династии Мухаммедом Бен Салманом хотят видеть «Ньюкасл» в Лиге чемпионов, а потому намерены серьезно укрепить состав команды. Ранее сообщалось о том, что новым главным тренером команды может стать Массимилиано Аллегри, до прошлого лета работавший в «Ювентусе».
После 29 туров команда Брюса занимает 13-е место в АПЛ, набрав 35 очков.
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