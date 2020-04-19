Зидан, Анри и Мбаппе составили линию нападения символической сборной Франции всех времен Дешама выбрали главным тренером.

Газета L’Equipe подвела итоги голосования своих читателей, которые выбирали состав символической сборной Франции всех времен.

В итоге в команде оказалось 9 футболистов, выигравших домашний чемпионат мира 1998 года и Евро-2000. Из других поколений болельщики включили в состав символической сборной только трехкратного обладателя «Золотого мяча» и чемпиона Европы 1984 года Мишеля Платини, а также Килиана Мбаппе, который два года назад выиграл золотую медаль на ЧМ-2018 в России.

Полностью состав сборной Франции всех времен по версии читателей L’Equipe выглядит так:

Вратарь: Фабьен Бартез.

Защитники: Лилиан Тюрам, Лоран Блан, Марсель Десайи, Биксант Лизаразю.

Полузащитники: Дидье Дешам, Патрик Виейра, Мишель Платини.

Нападающие: Килиан Мбаппе, Тьерри Анри, Зинедин Зидан.

Главный тренер: Дидье Дешам.