Александр Кержаков: Для меня Кокорин сильнейший форвард в РПЛ Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков считает нападающего Александра Кокорина сильнейшим форвардом в РПЛ.

- Одна из самых обсуждаемых персон - Александр Кокорин. На ваш взгляд, он сильнейший на сегодняшний день форвард в РПЛ?

- Для меня - да. У Александра есть скорость, в том числе и скорость принятия решений. Техника заложена еще на базовом уровне. Многим футболистам нужно предпринимать усилия, чтобы найти правильное решение. У Кокорина это на подсознательном уровне. Он не тратит не только лишнего времени, но и лишней энергии, - приводит слова Кержакова «Спорт уик-энд».

Ранее Кокорин поделился планами на ближайшее будущее.

Напомним, что зимой «Зенит» отдал Кокорина в аренду «Сочи» до конца сезона-2019/20. Нападающий, сначала отказавшийся от сделки, затем все же дебютировал за новую команду и до приостановки чемпионата успел забить три мяча.