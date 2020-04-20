Александр Кержаков: Если придется играть чемпионат без зрителей, нужно принимать такой вариант Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков – о рекомендациях ФИФА доиграть национальные чемпионаты.

- На первом плане должны быть здоровье и безопасность людей. Если для этого придется играть без зрителей, нужно принимать и такой вариант. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в той или иной стране, которую УЕФА спрогнозировать не может, цитирует Кержакова «Спорт уик-энд».

Накануне официальный сайт Российской премьер-лиги сообщил о том, что возобновление чемпионата планируется в любую из недель с середины июня по середину июля.

Напомним, что в начале апреля УЕФА в письме, отправленном 55 национальным ассоциациям, рекомендовал доиграть национальные чемпионаты, подчеркнув, что в противном случае клубы могут быть не допущены в еврокубки сезона-2020/21.