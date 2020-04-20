Роман Широков: Можем в июле начать и доиграть чемпионат, вместив восемь туров в полтора месяца

- Мне кажется, нужно дождаться все-таки июня, или 15-20-х чисел мая, и от этого оттолкнуться. Смотреть, как будет развиваться обстановка в мире, что там будет. Потому что для нас не критично, мы можем, условно, и в июле начать и доиграть этот чемпионат, потому что у нас там всего восемь туров, по большому счету, можем в полтора месяца вместить их, - приводит слова Широкова «РИА Новости».
Напомним, что чемпионат России в рамках противодействия распространению эпидемии коронавируса был приостановлен 17 марта, как минимум, до 10 апреля. Позже РФС продлил паузы во всех соревнованиях, проводимых под эгидой организации, до 31 мая.
Накануне официальный сайт РПЛ сообщил о том, что возобновление чемпионата планируется в любую из недель с середины июня по середину июля
Отметим, что в начале апреля УЕФА в письме, отправленном 55 национальным ассоциациям, рекомендовал доиграть национальные чемпионаты, подчеркнув, что в противном случае клубы могут быть не допущены в еврокубки сезона-2020/21.
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