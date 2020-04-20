Вадим Евсеев – о матчах без зрителей: Это будет разумная мера предосторожности Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал планы РПЛ возобновить чемпионат в период с середины июня по середину июля.

«Приятная новость. Даже если какое-то время придется играть без зрителей. Это будет разумная мера предосторожности.

Теперь можно корректировать планы. Появляется понимание, когда надо будет начинать тренировки», - написал Евсеев в своем «инстаграме».

Накануне официальный сайт РПЛ сообщил о том, что возобновление чемпионата планируется в любую из недель с середины июня по середину июля

Напомним, что в начале апреля УЕФА в письме, отправленном 55 национальным ассоциациям, рекомендовал доиграть национальные чемпионаты, подчеркнув, что в противном случае клубы могут быть не допущены в еврокубки сезона-2020/21.