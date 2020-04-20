Александер Чеферин: Есть варианты, которые позволят нам доиграть сезон

- Лучше играть без зрителей, чем вообще не играть. Футбол принесет эмоции и радость, в которых болельщики отчаянно нуждаются. Правильно ли возвращаться на поле в такой чрезвычайной ситуации? Если будут соблюдены меры безопасности, а власти дадут зеленый свет, тренировки могут возобновиться, как и все остальное. Очевидно, что приоритетом является здоровье болельщиков, игроков и персонала. Я по натуре оптимист и считаю, что есть варианты, которые позволят нам возобновить чемпионаты и доиграть их.
Пока рано говорить, когда удастся завершить сезон, но последствия будут тяжелыми для клубов и лиг. Мы можем закончить, но мы должны уважать решения властей и ждать разрешения вернуться в игру. Крайнего срока для финалов еврокубков нет. Все зависит от того, когда мы снова начнем играть, зависит от того, когда все возобновится, если мы сможем сделать это достаточно быстро, матчи европейских лиг и еврокубки могут быть сыграны параллельно, - приводит слова Чеферина Corriere della Sera.
Ранее сообщалось, что УЕФА планирует завершить соревнования в Лиге чемпионов и Лиге Европы в течении трех недель августа.
Кроме этого, 23 апреля УЕФА собирается продолжить переговоры с представителями 55 национальных ассоциаций по поводу возобновления футбольных соревнований, которые были прерваны пандемией коронавируса.
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